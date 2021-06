Total Direct Energie : Une nouvelle identité lancée lors du Tour de France

Un maillot aux couleurs lumineuses représentant le chemin des énergies qu’emprunte notre partenaire majeur @TotalEnergies 👌 #AllezTotalEnergies⚡ pic.twitter.com/0mvuRorpJ6

Bernaudeau : « Faire honneur à cette nouvelle marque »

Comme souvent, le Tour de France est l’occasion pour des équipes d’effectuer des changements au niveau de leurs maillots ou de leurs partenaires. Connue depuis le 11 avril 2019 sous le nom Total Direct Energie, changement effectué à la suite du rachat du fournisseur d’électricité Direct Energie par le groupe pétrolier Total, l’équipe dirigée par Jean-René Bernaudeau a confirmé qu’elle sera présent à Brest le 26 juin prochain sous une nouvelle identité et avec un nouveau maillot à dominante blanche et avec un cuissard rouge. En effet, la formation cycliste va adopter le nouveau nom de son partenaire principal et devient le « Team TotalEnergies ». Une nouvelle identité et un nouveau maillot qui « représente tout ce que sera le monde de demain », selon son emblématique patron. « Ce changement de couleurs est symbolique pour nous tous, ajoute Jean-René Bernaudeau. C’est l’occasion de rappeler aux coureurs et au staff que le monde, et notamment celui du cyclisme professionnel, est en pleine mutation actuellement. C’est essentiel pour leur avenir, pour leur équilibre et bien entendu pour leur fierté. »Cette nouvelle identité sera lancée officiellement en compétition à l’occasion de la première étape du Tour de France et l’objectif des huit coureurs présents sur la Grande Boucle « sera de faire honneur à cette nouvelle marque » selon Jean-René Bernaudeau et, à cette fin, la clé sera d’être « digne et cohérent ». « Aujourd’hui, on a une équipe qui s’est bien renforcée grâce au précieux soutien de notre sponsor, ajoute le patron de l’équipe vendéenne, qui prendra part au Tour de France pour la 22eme fois de son histoire. Il y aura sans aucun doute des belles choses à faire pendant ces trois semaines. On s’inscrira sur une course de mouvement. On espère en faire voir de toutes les couleurs à nos supporters ! » Chef de file annoncé de l’équipe sur la Grande Boucle, Pierre Latour semble convaincu par ses nouvelles couleurs. « J’aime bien ce nouveau maillot, ça change de tous les autres grâce aux dégradés de couleurs », a confié dans un communiqué le récent onzième du classement général du Tour de Suisse.