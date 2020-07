Total Direct-Energie : Turgis prolonge de deux ans

Un troisième Tour d'affilée pour Turgis ?



🗣 @AnthonyTurgis : "𝙅𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙩𝙧𝙚̀𝙨 𝙝𝙚𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧𝙨𝙪𝙞𝙫𝙧𝙚 𝙡’𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡𝙚 𝙏𝙚𝙖𝙢. 𝙅𝙚 𝙫𝙖𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡’𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚" 🙌#AllezTotalDirectEnergie pic.twitter.com/TJ9WTYvGCZ

— Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) July 19, 2020

L'équipe Total Direct-Energie pouvait difficilement récompenser autrement Anthony Turgis (26 ans). Depuis son arrivée, l'année dernière, le Francilien n'a fait qu'enchaîner les coups d'éclat sous ses nouvelles couleurs. C'est donc fort logiquement queUne évidence, à entendre l'intéressé, pourtant très courtisé. « Le staff et moi, nous entretenons une relation de confiance, il n’y avait donc pas de raison pour que je parte, avoue le natif de Bourg-la-Reine sur le site officiel de son équipe, ravi d'avoir pu jouer la carte de la continuité « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le Team. Je vais continuer de tout donner pour l’équipe », confieVainqueur du Grand Prix de la Marseillaise et de Paris-Chauny avant de passer tout près d'un troisième succès à deux reprises, d'abord en 2019 sur la classique A travers la Flandre, remportée par le Néerlandais Mathieu Van der Poel, puis à l'occasion de la 1ere étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, en février dernier, qui avait vu un autre Français Anthony Pérez (Cofidis) devancer Turgis de deux secondes.Des performances qui avaientsur les seules prestations de son coureur de 26 ans. « Je me suis très vite senti à l’aise dans l’équipe et cela m’a aidé a faire une bonne première saison », avouait l'intéressé après avoir paraphé son nouveau contrat. Actuellement en stage à Font-Romeu avec les huit autres coureurs présélectionnés pour le Tour de France,s'il est retenu par Jean-René Bernaudeau. Les deux fois, Turgis est allé au bout. Même si jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait mieux que 116eme.« Le Tour de France reste très important pour nous. Je vais donc tout mettre en œuvre afin d’être prêt pour ces événements », expliquait encore récemment « Antho », sans cacher que son truc à lui, ce sont les classiques flandriennes. « C’est un objectif que l'on s’est fixé avec l’équipe pour que je sois à mon meilleur niveau sur ces courses-là. »