Total Direct Energie : Geniez et Doubey en renfort

Doubey, révélation du dernier Pars-Nice



Total Direct Energie poursuit son marché. Après avoir arraché Pierre Latour des griffes d'AG2R-La Mondiale,Le premier, au même titre que Latour, appelé à devenir le leader de sa nouvelle formation,Geniez fait en effet partie des coureurs français les plus expérimentés du peloton. En attestent les treize participations aux trois Grands Tours (deux Tours de France, cinq Tours d'Italie et six Tours d'Espagne) pour le Ruthénois, qui, du temps où il défendait encore les couleurs de la FDJ. Egalement passé par Skil-Shimano (devenu ensuite Argos-Shimano) à ses débuts, le vainqueur du Tro Bro Leon et du Tour de l'Ain en 2015, des Trois Vallées Varésines deux ans plus tard (2017) et, en 2018, du GP d'ouverture La Marseillaise ainsi que du Tour de Provence, ses plus beaux succès à ce jour, avoue sur le site de sa nouvelle équipe qu'il. A 32 ans, Geniez espère aussi qu'il pourra faire profiter de toute son expérience comme de son talent à ses nouvelles couleurs. « Je sais qu’avec mon expérience, je peux apporter un plus dans l’équipe. La structure souhaite se renforcer pour les courses en montagne, c’est un projet qui me plaît énormément. Je serai là pour épauler les leaders et pour tenter des coups (...) Pour moi, c’est une superbe nouvelle. M’inclure dans le projet de l’équipe est un signe fort de confiance, cela est très gratifiant. Prendre des risques et passer à l’offensive sur les courses, c’est le vélo que j’affectionne. »Beaucoup moins connu que Geniez, Doubey s'est lui essentiellement fait un nom en cyclo-cross jusqu'à aujourd'hui. Il a notamment été sacré champion de France juniors puis espoirs durant ses jeunes années. Toutefois,Après quatre ans au sein de la formation belge Circus-Wanty Gobert, il va donc poser lui aussi ses valises chez Total Direct-Energie, séduit comme son futur coéquipier par le discours de Jean-René Bernaudeau et des collaborateurs, et la perspective de franchir un cap en Vendée. « Je suis enthousiaste à l’idée de faire partie du projet de l’équipe, avoue l'ancien champion de France Comté (en 2014). J’ai beaucoup échangé avec Benoit Genauzeau (directeur sportif de l'équipe). Je me retrouve totalement dans le projet qu’il m’a exposé. Le côté naturel et humain de nos échanges m’a vraiment plu. On sent la notion d’entraide entre le staff et les coureurs, c’est quelque chose de primordiale pour la réussite au haut niveau. »Un rôle qui lui va comme un gant, à l'entendre. « C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. »