Tirreno-Adriatico : Les habitudes largement bousculées pour le parcours 2022

Le Monte Carpegna comme juge de paix

Les coureurs au départ de Tirreno-Adriatico sont quittes pour des surprises ! Le parcours de l’édition 2022 de « La course des deux mers » a été dévoilé ce jeudi par la société organisatrice de l’épreuve, RCS Sport. Habituellement organisée sur sept jours du mercredi jusqu’au mardi suivant, la course voit ses dates légèrement évoluer avec une première étape le lundi 7 mars à Lido di Camaiore et une arrivée finale à San Benedetto del Tronto le dimanche 13 mars prochain. « Pour la première fois, Tirreno-Adriatico va se terminer un dimanche, a confirmé Mauro Vegni, directeur de la course lors d’une conférence de presse. De cette manière, le public pourra venir et voir la course durant le week-end. » Si les deux villes ouvrant et concluant la course ne changent pas, le seul contre-la-montre de la semaine passe du dernier au premier jour. En effet, l’édition 2022 de Tirreno-Adriatico sera lancée par un effort chronométré de 13,9km en bord de mer.Le peloton prendra alors la direction de la Toscane avec une étape vallonnée longue de 219 kilomètres dont la ligne d’arrivée sera tracée à Sovicille, près de Sienne. Plus courte, la troisième étape reliant Murlo à Terni devrait aisément se conclure par un sprint massif. Toutefois, les baroudeurs pourraient avoir leur mot à dire entre Cascata delle Marmore et Bellante. Une difficulté dans les 40 premiers kilomètres puis un circuit final et une arrivée en côte devrait permettre aux puncheurs de tenter leur chance si l’échappée n’a pas le dernier mot. Une deuxième arrivée en côte sera prévue à Fermo lors de la cinquième étape. Mais l’explication finale devrait avoir lieu à la veille de l’arrivée. En effet, le final de la sixième étape se composera de deux ascensions enchaînées du Monte Carpegna. Une ascension dont Marco Pantani était friand lors de ses sorties d’entraînement. Pour conclure, le peloton fera plusieurs boucles autour de San Benedetto del Tronto, avec ls 80 derniers kilomètres sur un terrain absolument plat en bord de mer.