Tirreno-Adriatico (E6) : Ackermann battu au sprint par Merlier

Avec une deuxième moitié de parcours totalement plate en bord de mer, la 6eme étape de Tirreno-Adriatico ne pouvait se terminer qu’au sprint. Mais, contrairement aux deux premières étapes, ce n’est pas Pascal Ackermann mais le champion de Belgique Tim Merlier qui s’est montré le plus rapide dans les rues de Senigallia. La première moitié du parcours reliant Castelfidardo à Senigallia, bien plus vallonnée, a permis à un groupe de cinq coureurs, dont le Français Axel Domont, de prendre le large par rapport au peloton. Un écart qui a rarement dépassé les trois minutes en raison des efforts des équipes de sprinteurs qui ont cadenassé la course pour favoriser leurs leaders. Arrivés sur le circuit final, un aller-retour en bord de mer long de 16,1km à parcourir à quatre reprises, l’échappée du jour comptait un peu moins de trois minutes d’avance sur le peloton.

Merlier ouvre son compteur sur le World Tour

Mais les équipes Bora-Hansgrohe et UAE Team Emirates en ont décidé autrement avec l’échappée qui s’est avouée vaincue à treize kilomètres de la ligne d’arrivée. Dès lors, les trains se sont mis en place pour préparer le sprint final, notamment pour Pascal Ackermann et Fernando Gaviria. Mais ni l’Allemand, ni le Colombien ont eu le dernier mot sur la ligne d’arrivée. C’est bien Tim Merlier qui s’est montré le plus fort ce samedi pour devancer Pascal Ackermann et Magnus Cort Nielsen. Le coureur de la formation Alpecin-Fenix en profite pour signer son tout premier succès sur une épreuve labellisée UCI World Tour. Bien tranquille dans le peloton, Simon Yates conserve son maillot de leader avec encore deux étapes à parcourir.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

6eme étape - Castelfidardo-Senigallia (171km) - Samedi 12 septembre 2020

1- Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) en 3h59’30’’

2- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) mt

3- Magnus Cort Nielsen (DAN/EF) mt

4- Fernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) mt

5- Mike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) mt

6- Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt

7- Lorrenzo Manzin (FRA/Total Direct Energie) mt

8- Piet Allegaert (BEL/Cofidis) mt

9- Ivan Garcia Cortina (ESP/Bahrain-McLaren) mt

10- Alex Aranburu (ESP/Astana) mt

...



Classement général après 6 étapes (sur 8)

1- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) en 27h36’29’’

2- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 16’’

3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 39’’

4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 49’’

5- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 54’’

6- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 1’00’’

7- James Knox (GBR/Deceuninck-Quick Step) à 1’21’’

8- Michael Woods (CAN/EF) à 1’22’’

9- Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) à 2’28’’

10- Jack Haig (AUS/Mitchelton-Scott) à 2’44’’

...