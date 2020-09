Tirreno-Adriatico (E5) : Victoire à Sassotetto et maillot de leader pour Simon Yates

L’équipe Mitchelton-Scott est en grande forme sur Tirreno-Adriatico. Au lendemain de la victoire de Lucas Hamilton ce jeudi lors de la quatrième étape, Simon Yates a fait coup double au sommet de Sassotetto. Une 5eme étape qui a d’abord été marquée par une échappée de dix coureurs dont Julien Bernard et Mathieu van der Poel. Un groupe qui a eu les coudées franches de la part du peloton, qui lui a laissé jusqu’à six minutes. Un groupe qui a été secoué par des attaques de Jhonatan Restrepo à 68km de l’arrivée puis, alors que l’échappée a commencé à se déliter dans une étape au profil loin d’être évident. A 26km de l’arrivée, un duo composé de Julien Bernard et Amanuel Ghebreighzabier a également tenté sa chance mais, au pied de Sassotetto, le peloton a rattrapé l’ensemble des fuyards.

Simon Yates en costaud

Dès le pied de la montée de Sassotetto, l’ancien champion du monde Rui Alberto Faria da Costa a tenté sa chance en solitaire mais le coureur portugais n’est pas allé bien loin tout comme Vincenzo Nibali. L’Italien a vu son ancienne équipe Astana rouler pour le rattraper et permettre à Jakub Fuglsang de passer à son tour à l’attaque. Le Danois a été rattrapé à 5km de la ligne d’arrivée, étant contré par un trio composé de Rafal Majka, Gianluca Brambilla et Simon Yates. Ce dernier s’est séparé de ses deux compères à peine un kilomètre plus loin alors que, dans le restant du peloton, le porteur du maillot bleu de leader Michael Woods a été lâché. Geraint Thomas a finalement pris la deuxième place devant Rafal Majka à 35 secondes. En plus de la victoire d’étape, Simon Yates s’empare du maillot de leader de Tirreno-Adriatico avec une marge de seize secondes sur le Polonais avec trois étapes encore à disputer.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

5eme étape - Norcia-Sassotetto (202km) - Vendredi 11 septembre 2020

1- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) en 5h30’43’’

2- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 35’’

3- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 35’’

4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 39’’

5- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 54’’

6- James Knox (GBR/Deceuninck-Quick Step) à 48’’

7- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 1’00’’

8- Jai Hindley (AUS/Sunweb) à 1’05’’

9- Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) à 1’11’’

10- Louis Meintjes (AFS/NTT) à 1’46’’

...



Classement général après 5 étapes (sur 8)

1- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) en 23h36’59’’

2- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 16’’

3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 39’’

4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 49’’

5- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 54’’

6- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 1’00’’

7- James Knox (GBR/Deceuninck-Quick Step) à 1’21’’

8- Michael Woods (CAN/EF) à 1’22’’

9- Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) à 2’28’’

10- Jack Haig (AUS/Mitchelton-Scott) à 2’44’’

...