Tirreno-Adriatico (E3) : Woods prend le pouvoir

Froome largué



Inaugurato a Saturnia il Muro del Pirata > https://t.co/5GZU7FinFy

'Muro del Pirata' memorial unveiled today in Saturnia > https://t.co/Q0qYgMsuTR



🔱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/Q5pTJjRDEj



— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) September 9, 2020

TIRRENO-ADRIATICO

Classement de la 3eme étape (Follonica - Saturnia, 217km) - Mercredi 9 septembre 2020

Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 20"

Classement général (après 3 étapes sur 8)



Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) à 43"



Après deux étapes plates remportées au sprint par Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), la route s'est élevée sur Tirreno-Adriatico, et Michael Woods est le nouveau leader ! Le coureur canadien de bientôt 34 ans a remporté cette troisième étape devant Rafal Majka, après avoir attaqué dans la dernière montée. Une montée baptisée "le Mur du Pirate", que les coureurs ont emprunté à deux reprises lors de cette étape (3250m et des pics à 22% !), et où une stèle en hommage à Marco Pantani, décédé en 2004 et qui s'entraînait souvent dans la région, a été inaugurée dans la matinée en présence notamment de sa mère.Cette étape a été marquée par une échappée de sept coureurs, avec Pernsteiner, Van Hooydonck, Clayes, B.Thomas, Holmes, Eenkhoorn, Frapporti, mais ils ont été repris avant la dernière côte.Woods est donc le nouveau leader avec cinq secondes d'avance sur Majka et 26 sur Wilco Kelderman. Du côté des favoris, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang et Simon Yates, qui sont arrivés avec vingt secondes de retard sur Woods, restent dans le coup au classement général,Le Britannique de 35 ans n'arrive décidément pas à retrouver la forme. Jeudi, c'est une étape de montagne qui sera au menu, en Ombrie.2- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 1"3- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 20"4- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 20"5- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 20"...18-...2- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 5"3- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 26"4- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 30"5- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 30"...24-...