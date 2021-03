Tirreno-Adriatico (E2) : La revanche d'Alaphilippe

Almeida y a cru

WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

Classement de la 2eme étape (Camaiore - Chiusdino, 202km) - Jeudi 11 mars 2021



1- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) en 5h01'32

Classement général (après 2 étapes sur 7)

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-QuickStep) à 4"

Deuxième victoire avec le maillot arc-en-ciel sur le dos pour Julian Alaphilippe ! Le champion du monde, qui avait remporté la Flèche brabançonne quelques jours après son triomphe d’Imola à l’automne dernier, a gagné ce jeudi la deuxième étape de Tirreno-Adriatico. L’arrivée en côte, à Chiusdino en Toscane, était faite pour lui, et le Français en a parfaitement profité, s’imposant devant deux autres stars du cyclisme qui adorent également ce genre de bosses, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert., rattrapant d’abord son coéquipier Joao Almeida avant de se jeter sur la ligne. Cette fois, c’est le Français qui était le plus fort, le Néerlandais ayant peut-être produit son effort un peu trop tard. Troisième, Van Aert se console en conservant son maillot bleu de leader.Almeida a sans cru qu’il allait s’imposer, mais il lui a manqué quelques hectomètres. Le Portugais était membre du quatuor qui a pris les commandes à 25 kilomètres de l’arrivée, dans l’avant-dernière côte, avec Simon Yates, Pavel Sivakov et Mikel Landa. Mais ils n’ont compté qu’une poignée de secondes d’avance et ont tous été rattrapés dans la montée finale. Auparavant, ce sont Simon Pellaud, Marcus Burghard, Vincenzo Albanese, John Archibald, Simone Velasco et Pieter Vanspeybrouck qui avaient formé l’échappée du jour, comptant jusqu’à cinq minutes d’avance.Et pourquoi pas dès vendredi, avec une nouvelle arrivée en bosse !2- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) mt3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mt4- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) mt5- Alex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) mt6- Robert Stannard (AUS/BikeExChange) mt7- Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) mt8- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) mt9- Tim Wellens (BEL/Lotto SOudal) mt10- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) mt...2-3- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) à 8"4- Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 11"5- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 13"6- Andrea Vendrame (ITA/AG2R Citroën) à 14"7- Robert Stannard (AUS/BikeExchange) à 14"8- João Almeida (POR/Deceuninck-QuickStep) à 14"9- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 14"10- Alex Aranburu (ESP/Astana-Premier Tech) à 14"...