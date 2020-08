Sunweb : Matthews autorisé à se chercher une nouvelle équipe pour 2021

Matthews reste sur une victoire lors de la Bretagne Classic

En 2021, Michael Matthews ne devrait plus évoluer sous les couleurs de la formation cycliste Sunweb. En effet, ce dimanche, son équipe allemande a publié un communiqué, sur son compte Twitter officiel, dans lequel elle indique qu'elle l'a autorisé à se chercher un nouveau point de chute pour l'an prochain. Dans ce fameux communiqué, la Sunweb justifie son choix et explique ainsi notamment : «L'équipe a décidé de coopérer à ce transfert. » Alors que le Tour de France 2020 s'est élancé ce samedi, l'Australien, encore sous contrat jusqu'en 2021, n'a pas été retenu parmi les huit heureux élus. Pourtant, par le passé, la prestigieuse épreuve lui a déjà souri. En effet, il a tout bonnement déjà raflé le maillot vert de meilleur sprinteur. C'était alors en 2017. Avec la Sunweb, Michael Matthews a également signé plusieurs victoires de prestige, dont deux étapes, justement sur le Tour de France.A cela, s'ajoutent ainsi également le Grand Prix cycliste de Québec, et ce même à deux reprises, en 2018 et en 2019. Sans oublier plusieurs étapes glanées sur le Tour de Catalogne, ou bien encore le prologue du Tour de Romandie, en 2018. Le coureur, qui a tout récemment triomphé sur la Bretagne Classic, il y a de cela quelques jours seulement, va donc devoir s'atteler à relever un nouveau défi, après quatre années passées sous les couleurs de la Sunweb. Sur le site internet de sa future ex-équipe, Michael Matthews a ainsi notamment déclaré : «Cela ne correspond pas idéalement à mes ambitions et à mes points forts spécifiques. [...] J'ai toujours été satisfait de l'environnement professionnel de l'équipe et j'espère trouver quelque chose de similaire dans ma prochaine équipe. »