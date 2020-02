Saudi Tour : Premier podium pour Bouhanni depuis huit mois

#SaudiTour, étape 1 : le final en images pic.twitter.com/gVy1em9ZAs

A la recherche d’une victoire depuis son succès sur la 69eme étape de la Vuelta 2018, Nacer Bouhanni n’a pas encore levé les bras ce mardi, mais il a montré qu’il était en forme. Le sprinteur de 29 ans, qui sort de deux saisons difficiles chez Cofidis, a rejoint Arkea-Samsic cet hiver, et il est monté sur son premier podium depuis fin mai 2019, lors de la première étape du Saudi Tour.« L'arrivée de cette première étape du Saudi Tour à Jaww était dure, avec une bosse de 850 mètres, les 500 derniers mètres oscillants entre 9 et 10%. J’ai perdu, à un moment donné, la roue de Connor Swift et de Laurent Pichon par la faute d’un coureur d’une équipe adverse qui est venu s’intercaler entre nous. J’ai dû effectuer un gros effort afin de me replacer, ce qui m’a malheureusement coûté des cartouches dans la conclusion du sprint. Je tiens en tout cas à remercier tous mes coéquipiers de l’équipe Arkéa-Samsic pour le travail qu’ils ont effectué en ma faveur aujourd’hui », a-t-il réagi à l’arrivée. Voilà qui va sans doute donner confiance à Bouhanni, qui avait terminé huitième du Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Puig de San Salvador, en Espagne, vendredi dernier, pour sa première course avec sa nouvelle équipe.