Saudi Tour (E3) : Groenewegen devance McLay et Ewan

Buitrago conserve la tête du général

CYCLISME / SAUDI TOUR

3eme étape - Tayma Hadaj Well-Aiuia Old Town (181,2km) - Jeudi 3 février 2022

Classement général après 3 étapes (sur 5)

Cyril Barthe (FRA/B&B Hotels-KTM) à 21’’

Dylan Groenewegen a bien négocié son changement d'équipe. Ce jeudi,du Saudi Tour, courue entre Tayma Hadaj Well et Aiuia Old Town et longue de 181,2 kilomètres. Au sprint, l'ancien pensionnaire de la formation Jumbo-Visma a réglé un petit peloton composé d'une trentaines d'éléments et a devancé le Britannique Dan McLay, qui porte les couleurs de l'équipe Arkéa-Samsic, alors que l'Australien Caleb Ewan, pensionnaire de la formation Lotto Soudal, a échoué à la troisième place finale.Afin de pouvoir triompher, Groenewegen, qui ouvre donc son compteur victoires avec sa nouvelle équipe, a été parfaitement emmené par l'un de ses coéquipiers, à savoir Luka Mezgec. Présent également dans ce fameux premier groupe,de cette épreuve de cyclisme. Il possède un total de trois petites secondes d'avance sur son premier poursuivant, à savoir Ewan. En sachant que l'étape-reine aura lieu ce vendredi.Dan McLay (GBR/Arkéa-Samsic) mtCaleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) mtDanny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mtAlberto Dainese (ITA/DSM) mtFernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) mtErlend Blikra (NOR/Uno-X Pro Cycling) mtJasper De Buyst (BEL/Lotto Soudal) mtSimone Consonni (ITA/Cofidis) mtDavide Ballerini (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) mtCaleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) à 3’’Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 13’’Anthon Charmig (DAN/Uno-X) à 13’’Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) à 17’’Tim Declercq (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 20’’Simone Consonni (ITA/Cofidis) à 21’’Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 21’’Ruben Fernandez (ESP/Cofidis) à 21’’