Ilnur Zakarin a décidé de quitter le peloton professionnel. Vainqueur de deux étapes sur la Vuelta, dont il a pris la troisième place en 2017, et d’une sur le Tour de France, le coureur russe a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la fin de sa carrière à l’âge de 32 ans. Passé par l’équipe Katusha entre 2015 et 2016, il a renoué avec la formation RusVelo en 2021 à la suite de la fermeture de CCC au terme de la saison 2020. Toutefois, en raison du contrat liant la formation russe à la firme gazière Gazprom mais également aux sanctions décidées par l’Union Cycliste Internationale (UCI) à l’encontre des équipes venant de Russie et de Biélorussie, Ilnur Zakarin est à l’arrêt depuis plusieurs mois et, alors qu’il avait d’ores-et-déjà décidé de raccrocher son vélo en fin de saison 2022, il a préféré avancer ce départ de quelques mois. « J'annonce officiellement la fin de ma carrière sportive cycliste », a déclaré le natif de Naberejnye Tchelny dans un message publié sur le réseau social Instagram.

Zakarin ne manque pas de projets

Celui qui a brillé dans l’exercice du contre-la-montre, avec un titre de champion d’Europe juniors en 2007 et deux titres nationaux chez les seniors en 2013 et 2017, assure qu’il se lance dans « une nouvelle étape et un nouveau départ ». « J'ai eu plus de 20 ans de compétitions différentes, de succès et d'obstacles, de réalisations et d'échecs. Maintenant, je suis prêt à passer à autre chose. J'entame un nouveau chapitre de ma vie, et il est toujours lié au sport, annonce celui qui a lancé une société organisant des événements sportifs basée à Chypre. Inex Club est un club pour les amoureux du vélo, qui offre de nombreuses opportunités. C'est ce que j'aime vraiment faire, et c'est quelque chose dans lequel je vais me donner à fond. » A l’issue d’une carrière professionnelle longue de onze saisons, Ilnur Zakarin gardera comme moment fort sa seule victoire dans une course par étapes majeure à l’occasion du Tour de Romandie 2015, au terme duquel il avait devancé de peu Simon Spilak et un certain Chris Froome.