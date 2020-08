Route d'Occitanie (E4) : Bernal remporte l'épreuve, Cosnefroy la dernière étape

Pinot termine quatrième du classement général



Clap de fin pour cette 44eme édition de la Route d'Occitanie. En effet, ce mardi, le Français, longue de 195 kilomètres et courue entre Lectoure et Rocamadour. Une course qui a pris fin au sommet d'une côte, justement du côté de Rocamadour. C'est donc dans cette bosse finale que le Tricolore en a ainsi profité pour sortir, afin, ensuite, de ne plus pouvoir être revu.Une véritable victoire de prestige et en puncheur pour le coureur de la formation AG2R-La Mondiale. Car, derrière, certains hommes n'ont échoué qu'à deux petites secondes de lui, sur la ligne d'arrivée. Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a pris la deuxième place, juste devant. Leader de ce dernier depuis la veille, le Colombien Egan Bernal (Ineos), quatrième de l'étape du jour, remporte bel et bien l'épreuve, devant son coéquipier Pavel Sivakov alors que Aleksandr Vlasov (Astana) complète le podium.Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 2’’Egan Bernal (COL/Ineos) mtAleksandr Vlasov (RUS/Astana) mtPavel Sivakov (RUS/Ineos) mtRichie Porte (AUS/Trek-Segafredo) mtRafael Valls Ferri (ESP/Bahrain-McLaren) à 10’’Pavel Sivakov (RUS/Ineos) à 19’’Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 23’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1'09’’Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 1'26’’Rafael Valls Ferri (ESP/Bahrain-McLaren) à 1'57’’Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 2'06’’