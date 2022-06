Route d’Occitanie (E2) : Adria l'emporte au sprint et s'installe en tête du classement général

C’est une drôle d’étape que la Route d’Occitanie a vécu ce vendredi. Initialement prévue sur 154,7 kilomètres entre Graulhet et Roquefort-en-Aveyron, la deuxième levée de l’épreuve s’est heurtée à l’interdiction du passage sur le territoire du Tarn décidée par la Préfecture en raison de l’alerte rouge canicule en vigueur. Pris de court, les organisateurs ont finalement opté pour une étape raccourcie à 34,3 kilomètres lancée depuis Belmont-sur-Rance. Qui dit étape courte, dit également étape nerveuse et, dès le départ, Niki Terpstra a tenté de partir en échappée. Longtemps en solitaire, le coureur de l’équipe TotalEnergies a vu le peloton le garder à proximité. Au pied de la principale difficulté du jour, la Côte de Tiergues, dont le pied était à onze kilomètres de l’arrivée, Niki Terpstra a vu Ben Healy et Morné van Niekerk revenir dans sa roue.

Adria en costaud

Le Néerlandais a fini par céder face à l’effort. Toutefois, le peloton n’a pas tardé à reprendre les fuyards avant une arrivée en faux-plat montant. Le dernier kilomètre a vu Alejandro Valverde travailler pour ses coéquipiers mais Max Kanter n’a pas pu récompenser cet effort. En effet, au sprint, c’est Roger Adria qui s’est montré le plus fort et offre à l’équipe Kern Pharma sa première victoire de la saison. Michael Valgren échoue à la deuxième place devant Max Kanter et Julien Simon. Sur un terrain peu propice à ses qualités, Arnaud Démare n’a pas pu se battre pour défendre son maillot de leader de la Route d’Occitanie. Seulement 32eme, le sprinteur français le cède à Roger Adria, qui fait coup double ce vendredi mais, au jeu des bonifications, reste dans le même temps que l’Espagnol



CYCLISME / ROUTE D’OCCITANIE

2eme étape - Belmont-sur-Rance-Roquefort-en-Aveyron (34,3km) - Vendredi 27 juin 2022

1- Roger Adria (ESP/Kern Pharma) en 42’42’’

2- Michael Valgren (DAN/EF Education-Easypost) mt

3- Julien Simon (FRA/TotalEnergies) mt

4- Max Kanter (ALL/Movistar) mt

5- Axel Mariault (FRA/U Nantes Atlantique) mt

6- Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) mt

7- Filippo Baroncini (ITA/Trek-Segafredo) mt

8- Jonas Wilsly (DAN/Uno-X) mt

9- Odd Christian Eiking (NOR/EF Education-Easypost) mt

10- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mt

…



Classement général après 2 étapes (sur 4)

1- Roger Adria (ESP/Kern Pharma) eb 4h56’27’’

2- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mt

3- Michael Valgren (DAN/EF Education-Easypost) à 4’’

4- Julien Simon (FRA/TotalEnergies) à 6’’

5- Max Kanter (ALL/Movistar) à 10’’

6- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) à 10’’

7- Oscar Pelegri (ESP/Burgos-BH) à 10’’

8- Cyril Barthe (FA/B&B Hotels-KTM) à 10’’

9- Valentin Paret Peintre (FRA/AG2R-Citroën) à 10’’

10- Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) à 10’’

…