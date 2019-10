Roglic assuré de terminer n°1 mondial

Septième samedi du Tour de Lombardie, Primoz Roglic est assuré de terminer la saison en tant que n°1 du classement UCI. Le leader de la Jumbo-Visma ne peut plus être dépassé, alors qu'il ne reste plus qu'une seule épreuve cette saison au calendrier World Tour, le Tour de Guangxi (15-20 octobre).

Cette année, Roglic a brillé sur les courses d'une semaine (vainqueur de l'UAE Tour, du Tour de Catalogne et du Tour de Romandie) et sur les grands tours (3e sur le Giro, vainqueur de la Vuelta). Avec 4635,28 points, il devance pour le moment Julian Alaphilippe (3569,95 pts) et Jakob Fuglsang (3472,5 pts).

Troisième du Lombardie, Egan Bernal remonte à la 4e place du classement, devant Alejandro Valverde (5e) et Greg Van Avermaet (6e). Derrière Alapilippe, le deuxième Français est Guillaume Martin (46e), qui devance David Gaudu (48e), Thibaut Pinot (56e) et Romain Bardet (64e).