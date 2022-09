Record de l’heure : La date choisie par Ganna ne plait pas en Italie

Filippo Ganna va-t-il devoir changer ses plans ? L’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé ce vendredi que le champion du monde du contre-la-montre allait s’attaquer au record de l’heure le 8 octobre prochain sur la piste du vélodrome de Granges, en Suisse. Une référence qui est détenue depuis le 19 août dernier par le Britannique Dan Bigham avec 55,548 kilomètres parcourus en 60 minutes, lui qui est également… ingénieur au sein de l’équipe Ineos Grenadiers et dont la tentative a été un laboratoire à ciel ouvert pour celle que « Top Ganna » prépare depuis de longs mois. Mais le choix de la date pour cette tentative fait grincer des dents de l’autre côté des Alpes. RCS Sport, société qui organise le Giro, proposera ce même jour la 116eme édition du Tour de Lombardie, dernier Monument au calendrier.

RCS Sport veut convaincre Ganna

En conséquence, il a été demandé à Filippo Ganna de revoir la date de sa tant attendue tentative contre le record de l’heure. Dans une déclaration, RCS Sport a assuré considérer comme « inappropriée », la concomitance de sa course et de cette tentative. « Deux événements de niveau international et d'une grande importance pour le cyclisme professionnel ne devraient pas avoir lieu à la même date, ajoute la société organisatrice des principales courses en Italie. On espère qu'une solution optimale pourra bientôt être trouvée pour permettre aux fans et aux professionnels de suivre ces deux magnifiques défis. » Filippo Ganna n’a pas encore donné sa réponse mais le rouleur italien, qui a fait le déplacement à Wollongong pour les championnats du monde de cyclisme sur route, pourrait ne pas voir d’un bon œil la moindre contrariété à propos de ce qui est un de ses objectifs depuis bien longtemps et qu’il a préparé méticuleusement, à l’image de ses performances lors des derniers Mondiaux du contre-la-montre.