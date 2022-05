Quick-Step Alpha Vinyl : Merlier soutenu par Sinkeldam la saison prochaine ?

Si Mark Cavendish a retrouvé des couleurs, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl regarde vers l’avenir. Alors que le « Man of Man », vainqueur de la 3eme étape du Giro cette année, est annoncé sur le départ au terme de la saison et de son contrat, la formation dirigée par Patrick Lefévère pourrait remodeler profondément son groupe dédié au sprint. En effet, le nom de Tim Merlier revient de manière toujours plus insistante du côté de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl alors que l’ancien champion de Belgique arrive à l’échéance de son contrat avec la formation Alpecin-Fenix. Mais, au-delà d’un sprinteur, Patrick Lefévère ne cache pas être à la recherche d’un poisson-pilote pour renforcer et rajeunir son effectif. « Nous recherchons toujours une option supplémentaire, a admis le patron de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl dans les colonnes du quotidien belge Het Nieuwsblad. Parce que c'est un poste très spécifique et parce que Michael Morkov n'a pas l'éternelle jeunesse. »

Lefévère à la recherche de la bonne alchimie

Pour ce rôle ô combien important pour un sprinteur, un nom revient sur toutes les lèvres. Membre influent du train qui a mené Arnaud Démare à la victoire à trois reprises cette année sur le Tour d’Italie, Ramon Sinkeldam pourrait bien rejoindre Quick-Step Alpha Vinyl pour la saison 2023. En effet, le coureur néerlandais arrive au bout de son contrat avec l’équipe Groupama-FDJ et n’a pas encore prolongé son engagement. Mais le principal objectif de Patrick Lefévère sera de construire un train efficace pour ses sprinteurs. « Pour les poissons pilotes, il faut regarder des vidéos et analyser les sprints en profondeur. Car ce n'est pas parce que le sprinteur ne gagne pas que celui qui doit le guider n'a pas bien fait son travail, a confié le patron de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl. L'inverse est tout aussi vrai. Mais même si vous avez fait tous vos devoirs, il reste à espérer que l'alchimie soit bonne entre le sprinteur et le poisson pilote. » Ce serait aussi l’occasion d’affaiblir un concurrent direct.