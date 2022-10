Quick-Step Alpha Vinyl : Masnada met fin à sa saison

Des pépins physiques à répétition

On ne reverra plus Fausto Masnada (28 ans) dans le peloton en 2022. Le coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a annoncé sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure au fessier qui le handicape depuis le Tour d’Espagne, qui l'a vu prendre la 57eme place au général. Un crève-cœur pour l’Italien au vu des prochaines échéances auxquelles il se serait fait une joie de participer. « Très triste d'annoncer que je ne prendrai pas le départ des classiques italiennes cette année, notamment le Tour de Lombardie, une de mes courses préférées, déplore le coéquipier de Julian Alaphilippe, auteur d’un fantastique numéro la saison dernière en Lombardie avec une deuxième place à la clé. Malheureusement, le problème au fessier que j'ai depuis la Vuelta n'est pas guéri et j'ai besoin de plus de temps pour le soigner. »Cette année aura été éprouvante pour le protagoniste sur le plan physique. Touché par la mononucléose, il a dû descendre de vélo entre mars et juin pour recharger les batteries. Un arrêt forcé qui l'a amené à déclarer forfait pour le Tour d'Italie. « Définitivement, cela a été une année compliquée, mais comme toujours, je suis impatient de revenir dans une bonne condition de santé », ajoute-t-il à ce sujet. Masnada avait alors repris la compétition par une deuxième place au classement de la montagne du Tour de Suisse. Il a ensuite été l’un des précieux alliés de Remco Evenepoel sur la Vuelta dans la quête du prodige belge de remporter son premier Grand Tour. En 2022, le Bergamasque aura connu la victoire à une reprise, à l’occasion de ses débuts en février sur le Tour d’Oman. Il a levé les bras au terme de la quatrième étape. Un succès en solitaire - le sixième de sa carrière - qui lui a donné le droit de revêtir le maillot de leader le jour suivant.