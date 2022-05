Quick-Step Alpha Vinyl : Lefevere dresse ses besoins pour le mercato

La saison bat son plein avec le début de la première course de trois semaines : le Giro. Un événement de taille pour chaque équipe dont Quick-Step Alpha Vinyl et son patron, Patrick Lefévère. Dans sa chronique hebdomadaire pour Het Nieuwsblad, le Belge a évoqué ce Tour d’Italie sur lequel il cherchera à avancer sur des potentiels transferts en prévision de la saison prochaine. « Ce qui ne m'échappera pas maintenant lors de ma visite au Giro, ce sont les discussions avec les agents. Le marché des transferts bat son plein et bien que je n'aie que cinq coureurs en fin de contrat (dont Mark Cavendish), je suis bien sûr aussi à la recherche de bons renforts », admet-il dans les colonnes du quotidien belge. Le dirigeant du Wolfpack a ciblé les besoins de sa formation et cherche à entourer son prodige Remco Evenepoel, récemment vainqueur de Liège-Bastogne-Liège.

Entourer Evenepoel en montagne

« Sur ma liste : un sprinteur et quelqu'un qui peut assister Remco Evenepoel en haute montagne. Compte tenu de son évolution cette année, il est logique que nous investissions dans ce domaine », argumente-t-il. En ce qui concerne le sprinteur recherché, Lefévère a fait savoir ces derniers temps qu’il a dans le viseur Tim Merlier, coéquipier de Mathieu van der Poel chez Alpecin-Fenix où son contrat prend fin à l’issue de la saison. Un choix qui répond à ses velléités d’accueillir dans l’équipe un sprinteur belge. « Que Lefevere est intéressé ? Je ne le nie pas. Mais en toute sincérité, je voulais d'abord me concentrer sur le printemps et je n'ai pas encore été occupé par un nouveau contrat. Je suis sûr que ma direction va commencer à y travailler dès maintenant », a répondu le sprinteur la semaine dernière à propos de l’intérêt de Quick-Step Alpha Vinyl.