Quick-Step Alpha Vinyl : Jakobsen attend de connaître les intentions d'Evenepoel concernant le Tour de France

C’est un choix cornélien que Patrick Lefévère va devoir faire. Alors que Remco Evenepoel a marqué de son empreinte la saison 2022, avec un Monument et un Grand Tour ajoutés à son palmarès puis le maillot arc-en-ciel de champion du monde remporté à Wollongong, la question de savoir si le prodige belge sera présent à Bilbao le 1er juillet prochain se pose. La réponse aura à n’en pas douter des conséquences sur la composition de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl mais également ses ambitions vis-à-vis du classement général, qui n’ont jamais été élevées. Leader du « Wolfpack » sur le dernier Tour de France pour aller chercher des victoires d’étape au sprint, notamment en raison de l’absence de Julian Alaphilippe, Fabio Jakobsen assure être conscient que rien n’est encore certain le concernant pour la saison 2023.

Jakobsen : « C'est à la direction de l’équipe de prendre la décision »

Interrogé par le magazine néerlandais In De Leiderstrui, le natif de Gorinchem n’a pas caché qu’il n’a pas « encore beaucoup pensé » à une possible participation au prochain Tour de France, ajoutant que « cela deviendra clair cet hiver ». « Je ne sais pas ce que veut Remco Evenepoel, mais je peux imaginer son envie de participer au Tour de France en tant que champion du monde, a ajouté le sprinteur néerlandais. Est-ce que je peux être dans la sélection si Remco participe au Tour ? Ce n’est pas à moi de décider. Je sais que je ne suis pas Wout Van Aert, donc ce sera difficile. Mais c'est à la direction de l’équipe de prendre la décision. » Vainqueur de la deuxième étape de la dernière Grande Boucle, Fabio Jakobsen va devoir prendre son mal en patience mais également prendre en compte la concurrence que Tim Merlier va apporter la saison prochaine, ce dernier venant remplacer Mark Cavendish au sein de l’effectif de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl dès 2023.