Quick-Step Alpha Vinyl : Hirt sur le Giro en 2023 avec Evenepoel ?

Remco Evenepoel to race Giro d’Italia, hints new Quick-Step teammate.

Jan Hirt, set to join Soudal-Quick-Step next season, suggests he will be racing the Italian grand tour with orders to help Evenepoel.https://t.co/5uWPjvoZa8



— VeloNews (@velonews) November 12, 2022

Hirt : « Je participerai au Giro afin d’aider Remco Evenepoel »

Remco Evenepoel a-t-il fait son choix pour 2023 ? Vainqueur cette année de la Vuelta, le coureur belge est resté mystérieux quant à ses ambitions et celles de son équipe Quick-Step Alpha Vinyl, qui s’appellera alors Soudal-Quick-Step. S’il a assuré que son choix était fait et qu’une annonce était attendue pour le courant du mois de janvier, l’indice le plus net à ce sujet est sans doute venu très récemment de République tchèque. Après deux saisons sous les couleurs de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Jan Hirt s’est engagé pour les deux prochaines en faveur de la formation dirigée par Patrick Lefévère. Un changement d’équipe que l’intéressé a récemment abordé à l’occasion d’un entretien accordé à la télévision de son pays. A cette occasion, il en a sans doute trop dit sur le potentiel programme de Remco Evenepoel pour la saison 2023, notamment pour ce qui concerne une participation à un Grand Tour.Des déclarations qui, si les informations qui y sont contenues se confirment, feront à n’en pas doute des déçus. « Je vais démarrer la saison sur le Tour de San Juan puis, probablement, je participerai au Giro afin d’aider Remco Evenepoel, qui veut remporter le Grand Tour disputé en Italie après sa victoire sur la Vuelta », a confié celui qui a remporté une étape sur la dernière édition du Tour d’Italie. Alors que la « Corsa Rosa » proposera un parcours montagneux mais surtout marqué par trois étapes contre-la-montre pour un total dépassant les 70 kilomètres, Jan Hirt pourra être un soutien de poids dans les ascensions alors que le Belge pourra déployer ses qualités quand il sera seul face au chronomètre. Il faudra probablement attendre la fête de présentation de l’équipe Soudal-Quick-Step, organisée le 6 janvier prochain dans un parc d’attraction à proximité de La Panne, pour avoir le fin mot de l’histoire.