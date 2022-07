Quick-Step - Alpha Vinyl : Cavendish ne sera pas prolongé

A 37 ans, « The Man of Man » va devoir se trouver un nouveau défi. De retour en 2021 au sein de l'équipe Deceuninck-Quick Step, devenue Quick-Step - Alpha Vinyl cette année et qui deviendra la Soudal - Quick-Step en 2023, Mark Cavendish devrait être en quête d'une nouvelle formation pour la suite de sa carrière. En effet, ces derniers jours, Patrick Lefevere a expliqué que le champion de Grande-Bretagne 2022 sur la course en ligne ne sera pas prolongé à l'issue de la saison en cours. « Mark ne restera pas avec nous. Ce n'est pas possible. Ça me fait mal au coeur, j'aimerais bien mais parfois il est le temps de dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe. Je sais qu'il veut courir encore deux ans mais cela ne fait pas partie de notre projet », a notamment expliqué le manager de l'équipe belge, interrogé sur le sujet par le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport.

Quel avenir pour Cavendish ?

Absent du Tour de France, qui a lieu en ce moment, le sprinteur natif de l'Ile de Man connait une saison 2022 bien plus compliquée ces derniers mois, lui qui avait pourtant retrouvé des jambes et un très beau niveau sur la Grande Boucle l'an dernier en remportant le maillot vert et quatre étapes. Malheureusement pour lui, Quick-Step - Alpha Vinyl a cette fois décidé de miser sur le Néerlandais Fabio Jakobsen actuellement deuxième du classement par points, derrière le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma). De plus, en 2023, le « Wolfpack » devrait se renforcer dans ce domaine avec l'arrivée normalement du Belge Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Alors qu'il aura 38 ans l'an prochain, reste à savoir ce que Cavendish a envie de faire pour la suite de sa carrière et où il pourrait rebondir. Pour rappel, courant mai, l'intéressé avait remporté une étape sur le Tour d'Italie.