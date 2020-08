Qui sont les champions nationaux 2020 ?

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2020



Afrique du Sud

Course en ligne : Ryan Gibbons (NTT)

Contre-la-montre : Daryl Impey (Mitchelton-Scott)



Australie

Course en ligne : Cameron Mayer (Mitchelton-Scott)

Contre-la-montre : Luke Durbridge (Mitchelton-Scott)



Belgique

Course en ligne :

Contre-la-montre : Wout Van Aaert (Jumbo-Visma)



Colombie

Course en ligne : Sergio Higuita (Education First)

Contre-la-montre : Daniel Felipe Martinez (Education First)



Espagne

Course en ligne :

Contre-la-montre : Pello Bilbao (Bahrain-McLaren)



France

Course en ligne :

Contre-la-montre : Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step)



Italie

Course en ligne :

Contre-la-montre : Filippo Ganna (Ineos)



Luxembourg

Course en ligne :

Contre-la-montre : Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step)



Portugal

Course en ligne : Rui Costa (UAE Emirates)

Contre-la-montre : Ivo Oliveira (UAE Emirates)



Slovénie

Course en ligne : Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Contre-la-montre : Tadej Pogacar (UAE Emirates)



Suisse

Course en ligne :

Contre-la-montre : Stefan Küng (Groupama-FDJ)