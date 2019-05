Quatre Jours de Dunkerque: Teunissen devance Venturini

L'étape reine des Quatre Jours de Dunkerque, entre Gravelines et Cassel (181,5 km), a vu ce samedi la victoire de Mike Teunissen (Jumbo-Visma), le leader au classement général. Le Néerlandais s'impose devant le Français Clément Venturini (AG2R La Mondiale), déjà second de l'étape vendredi, et son coéquipier Amund Grondahl Jansen.

Les trois hommes se sont détachés lors de la dernière ascension du Mont Cassel et comme depuis le début de la semaine, c'est Teunissen qui a tiré son épingle du jeu. Le coureur de la Jumbo-Visma semble bien parti pour remporter l'épreuve, dont la dernière étape aura lieu dimanche entre Roubaix et Dunkerque (187,3 km).