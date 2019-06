Quand reverra-t-on Froome ?

On peut ajouter une fracture du cou, révélée par un scanner, à la liste des blessures subies par Christopher Froome mercredi, lors de sa chute pendant la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Le bilan médical était déjà très lourd, avec une fracture du fémur, une fracture de la hanche, une fracture du coude, et quelques dégâts au niveau des côtes, pour ne rien arranger.

Dans l'histoire, notamment parce qu'il a été sévèrement touché au niveau de la cuisse (sa fracture du fémur a été décrite comme "ouverte" et "complexe"), le Britannique a perdu "environ deux litres de sang", selon le chirurgien orthopédique Giorgio Gresta, qui s'est occupé de réparer le coude du quadruple vainqueur du Tour de France. C'est ce qui explique que Froome ait été placé en soins intensifs, par mesure de précaution, avant une opération qui a duré entre quatre et six heures, selon les sources, et qui s'est bien déroulée.

Il y a du vent, ne prends pas de risques, Chris

Et maintenant ? Froome pourrait rester jusqu'à six semaines au CHU de Saint-Etienne. Pour son retour à la compétition, il faudra sans doute attendre 2020. Mais selon Giorgio Gresta, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'avenir d'un coureur qui a fêté le mois dernier ses 34 ans. "Son retour dépendra de sa volonté, mais j'ai eu l'impression qu'il était très motivé, explique le praticien italien. Il pourrait avoir juste besoin de six mois pour revenir plus fort que jamais."

Par ailleurs, la chaîne ITV4 a diffusé une vidéo de Froome quelques minutes avant sa chute. On y voit le leader de l'équipe Ineos enlever ses deux mains du guidon pour enfiler une veste, malgré les conseils de prudence de son coéquipier Wout Poels. "Il y a du vent, ne prends pas de risques, Chris", lance le Néerlandais, alors que les deux hommes sont sur leur vélo de contre-la-montre, plus difficile à maîtriser avec une roue pleine à l'arrière. Quelques minutes plus tard, alors qu'il avait lâché une main pour se moucher, Froome a perdu le contrôle de sa machine, balayée par le vent, avant de percuter un mur. Il roulait à 54 km/h à ce moment-là.