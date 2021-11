Quand Pogacar rassure ses... rivaux : « Je peux vraiment craquer ! »

Champion du bluff ou de la sincérité ?

Généralement, lorsqu'un champion, en particulier de la trempe du prodige slovène, prend la parole ou à la possibilité de le faire, c'est davantage pour faire comprendre à ses concurrents qu'ils n'ont aucune chance que pour leur laisser penser qu'ils peuvent le croquer. Tadej Pogacar n'est pas comme ça. Décidément surprenant, le double vainqueur sortant du Tour de France alors qu'il n'a même pas encore 24 ans aEt s'il donne le sentiment d'un coureur inébranlable, il souffre, à l'entendre, au contraire de nombreux points faibles, qui pourraient faire le jeu de ceux qui ambitionnent de le faire très vite chuter de son piédestal. Et qui ont dû parcourir les dernières déclarations de "Pogi" avec délectation. "Mes adversaires n'ont pas à avoir pour de moi, car je peux craquer vraiment rapidement", a ainsi avoué au cours du podcast de Geraint Thomas ce jeudi sous forme de réponse notamment à Jonas Vingegaard (le Danois avait estimé mercredi que le Slovène est plus fort que tout le monde) celui qui a également ajouté cette saison à son palmarès deux Monuments : Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie.Connu pour être un redoutable grimpeur,"Parfois, les longues ascensions et la haute altitude sont pires pour moi. Mais je pense qu’ils l’ont déjà compris", confie Pogacar, qui a même livré la clé principale de ce qui pourrait l'amener à flancher : l'attaquer, de préférence de loin et à plusieurs. Surtout si ses coéquipiers ne sont pas dans un grand jour. "Essayer d’être agressif de loin avec plusieurs coureurs, comme Ineos qui a pas mal de leaders pouvant essayer plusieurs choses, je pense que cela fait partie de ce qui peut me faire craquer, moi ou n’importe qui. Ce n’est pas si difficile (...) Il arrive que mon équipe ne soit pas aussi forte, alors des attaques de loin rendraient les choses plus difficiles pour nous." Ou comment donner le bâton pour se faire battre. A moins que Pogacar soit bel et bien imbattable et qu'il soit de surcroît un maître en matière de... bluff.