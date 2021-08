Qhubeka-Nexthash : Après la Vuelta, Fabio Aru va mettre un terme à sa carrière

Celebrating Fabio Aru! @FabioAru1 has announced that @lavuelta 2021 will be the final race of his cycling career... and what a career it has been! 🥰

Details: https://t.co/LP0RYsTSVF #BicyclesChangeLives 🖐 pic.twitter.com/qNsePTIr0p



— Team Qhubeka NextHash (@QhubekaAssos) August 12, 2021

Aru : « L’heure est venue pour d’autres priorités »

Un dernier Grand Tour et puis s’en va pour Fabio Aru ! Professionnel depuis août 2012 et passé par les équipes Astana, UAE Team Emirates puis Qhubeka-Nexthash, le coureur italien a annoncé ce jeudi que l’édition 2021 de la Vuelta sera son dernier Grand Tour mais surtout la toute dernière course de sa carrière. Vainqueur sur les routes espagnoles en 2015, présent deux fois sur le podium du Giro en 2014 et 2015, champion d’Italie en 2017, le natif de San Gavino Monreale a décidé de raccrocher son vélo au terme de la dernière étape de la Vuelta, le 5 septembre prochain à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une décision qui intervient alors que sa carrière a été longtemps perturbée par des blessures qui ne lui ont pas permis de poursuivre sur la trajectoire ascendante qui était la sienne quand il évoluait sous les couleurs de l’équipe Astana, entre 2012 et 2017.En effet, son passage dans les rangs de la formation UAE Team Emirates n’a pas été couronné de succès, son meilleur résultat restant une 10eme place lors du Tour de Pologne en 2018. Arrivé chez Qhubeka-Nexthash cette saison, Fabio Aru a pris la deuxième place du Tour de Sibiu et du Tour de Burgos. « Prendre cette décision n’a pas été chose aisée mais j’y ai réfléchi et j’ai abordé le sujet avec ma famille depuis quelques temps. Cela fait seize ans que je suis coureur cycliste avec plus d’une décennie comme professionnel mais l’heure est venue pour d’autres priorités, ma famille, a déclaré l’Italien dans un communiqué de son équipe. Durant ma carrière, et chaque coureur pourra vous le dire, j’ai passé beaucoup de temps loin de chez moi et c’est à mes yeux le bon moment pour rentrer. J’ai été chanceux de démontrer mon talent lors des courses les plus importantes et de pouvoir célébrer des victoires marquantes avec mes coéquipiers. J’espère avoir pu démontrer les vraies valeurs de la sportivité durant ma carrière et, de cette manière, rendre les gens fiers. Je vais continuer à monter sur mon vélo car c’est ce que j’aime faire mais, pour l’instant, je suis concentré sur la Vuelta que j’espère faire au mieux de mes capacités avec mes coéquipiers. Et ça tombe bien que mon aventure se termine en Espagne, un pays où j’ai d’incroyables souvenirs. » Un dernier tour que l’Italien voudra sans doute marquer de son empreinte.