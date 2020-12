Qhubeka-Assos : Sergio Henao s'engage

Henao rejoint Aru

Qhubeka Assos ne s’arrête plus ! Deux jours après avoir annoncé l’arrivée de Fabio Aru en provenance d’UAE Team Emirates, la formation que l’on appelait NTT Pro Cycling la saison dernière vient de boucler un autre renfort de taille.Il deviendra ainsi le premier coureur colombien à porter le maillot de Qhubeka Assos, ce qui le rend « incroyablement fier ».Un statut qu’il ne découvre pas car lors de ses sept années chez Sky, Sergio Henao a notamment participé au sacre de Christopher Froome sur les éditions 2016 et 2017 du Tour de France.« Je suis très enthousiaste à l'idée de signer pour l'équipe Qhubeka Assos. J'ai hâte de jouer un rôle essentiel dans le soutien de mes coéquipiers lors des différentes courses de la saison et j'ai hâte de relever ce nouveau défi. Mais surtout, je veux aussi obtenir de bons résultats pour ma nouvelle équipe, et ce, en inspirant les générations futures », a réagi le nouveau coureur de Qhubeka Assos. Le vainqueur de Paris-Nice 2017, également champion de Colombie sur Route la même année puis la suivante, devient ainsi le 23e coureur confirmé de la formation sud-africaine pour 2021. Un renfort supplémentaire qui vient selon le patron de l’équipe, Douglas Ryder, enrichir une formation déjà pleine de promesses pour la saison à venir. « Nous sommes probablement l'une des équipes les plus internationales dans le cyclisme en 2021 et nous avons hâte de rassembler tout le monde et de voir ce que nous pouvons faire », a-t-il déclaré. 2021 arrive à grands pas, Douglas Ryder ne peut qu’être impatient.