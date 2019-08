Pozzovivo renversé par une voiture

Domenico Pozzovivo s’est fait renverser par une voiture, ce lundi matin, sur le bord d’une route calabraise.

Les jours du grimpeur italien de 36 ans ne sont pas en danger mais le coureur de la formation Bahrain-Merida souffre d’un pneumothorax et de multiples contusions au bras et à la jambe droite.

Coéquipier de Vincenzo Nibali, il devait participer ces prochains jours à la Vuelta (du 24 août au 15 septembre).

@pozzovivod suffered fractured arm and leg after being hit by a car. He is stable and conscious.



More updates to follow after the surgery. pic.twitter.com/lruhSEZhUG