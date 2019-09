Pozzovivo a quitté l’hôpital après son accident

Plus de 3 semaines après son accident, Domenico Pozzovivo est enfin sorti de l’hôpital de Lugano. Bahrain Merida, l’équipe de l’Italien, a partagé la bonne nouvelle jeudi dans un communiqué.

"Pozzovivo a subi avec succès cinq opérations chirurgicales. Il est maintenant prêt à entamer sa rééducation", a indiqué le Dr. Carlo Guardascione, médecin en chef de la formation du coureur.

Le Transalpin devra se remettre à l’Institut de rééducation de Turin des blessures au poignet gauche et au tibia droit provoquées par une collision avec une voiture lors d’une séance d’entraînement le 12 août dernier.

