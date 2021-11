Positif au coronavirus, Filippo Pozzato a été hospitalisé

« J'étais un c.., et j'ai pris une raclée ». Les mots de Filippo Pozzato sont forts pour expliquer son hospitalisation dans l'établissement San Bartolo de Vicence, au nord-est de l'Italie. Positif au coronavirus alors qu'il n'était pas vacciné, l'ancien cycliste, dont le palmarès est garni par une victoire sur Milan-Sanremo (2006), un titre de champion d'Italie sur route (2009) ou encore trois victoires d'étape sur les Grands Tours, a été admis à l'hôpital et mis sous oxygène. « Je n'ai pas encore de masque mais, si mon état empire, ils me le mettront », indique pour La Gazzetta dello Sport l'homme de 40 ans, qui se sentait plus fort que le virus et regrette désormais son choix d'avoir tourné le dos au vaccin. « Le rendez-vous était fixé au 25 octobre. Pourquoi n'avais-je pas été vacciné avant ? Parce que je me suis toujours senti fort, je faisais partie des gens qui avaient eu le Covid et il ne m'était jamais rien arrivé, et parce que j'étais toujours à fond dans les courses, et j'avais décidé de le faire plus tard. »

« J'ai eu 39 et demi (de fièvre) pendant dix jours »

Celui qui est désormais organisateur d'une série de quatre courses regroupées sous le projet « Ride The Dreamland », avec parmi elles le Tour de Vénétie, a expliqué les différentes étapes de la dégradation de son état causée par le Covid-19. « Le 23 octobre, j'ai commencé à être malade. J'ai eu 37 de fièvre puis 37 et demi, et 38. Je fais tout de suite l’écouvillonnage, c’est le Covid. Puis j’ai eu 39 et demi pendant presque dix jours, j’étais mort. Il y a trois jours, ma fièvre a disparu, mais la saturation en oxygène s’est effondrée. Je suis tombé à 87, puis 86. J'avais des bouteilles d’oxygène à la maison, c’est arrivé à 83, je ne pouvais même pas me lever et ils m’ont amené ici. J’ai une forte pneumonie. » Une combat intense que Filippo Pozzato doit mener à l'hôpital, avec tout un tas de regrets.