Piste - Mondiaux 2021 : Des vélos de l'équipe d'Italie ont été volés à l'hôtel

Pinarello appelle à l’aide

Mauvaise surprise pour l’équipe italienne de cyclisme sur piste. Ce samedi au réveil, la délégation transalpine a constaté la disparition de 20 de ses vélos, dont quinze était utilisés sur la piste à l’occasion des Mondiaux qui se tiennent actuellement à Roubaix. Les outils de travail des coureurs étaient rangés dans un minibus, garé sur un espace privé de l’hôtel Mercure de Marcq-en-Barœul où les Italiens avaient pris leurs quartiers. Le convoi devait prendre la route pour retourner en Italie selon la Gazzetta dello Sport.deux mois et demi après le titre olympique décroché aux JO de Tokyo, dontPinarello, équipementier de la sélection italienne, a signalé le vol à sa communauté sur les réseaux sociaux. «Tous les vélos sont peints avec des couleurs uniques et la plupart d'entre eux avec des guidons personnalisés imprimés en 3D qui sont très importants pour les athlètes, écrit-elle avant d’appeler à la plus grande vigilance des fans pour tenter de retrouver ce qui lui appartient.. » Yannick Gomez, directeur adjoint de la Direction départementale de la santé publique (DDSP), a confié à l’AFP que le minibus était « resté sans surveillance pendant de nombreuses heures » devant l’hôtel des Italiens. Toujours selon lui,