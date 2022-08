A l'image de la natation, le cyclisme sur piste continue de remplir son rôle à merveille pour l'équipe de France, lors des championnats d'Europe de ce mois d'août. A Munich, dimanche, c'est Sébastien Vigier qui est allé cueillir l'or sur la vitesse, face à Jack Carlin en finale. Le Français avait pourtant perdu la première manche mais est donc allé s'imposer sur les deux suivantes, son adversaire lâchant même avant l'arrivée lors de l'ultime course décisive afin de laisser Vigier filer seul vers l'or continental. C'était décidément une affaire entre la France et la Grande-Bretagne, puisque Rayan Helal a lui pris le bronze contre Hamish Turnbull après avoir été déclassé en demies. Le futur adversaire de Vigier avait en effet chuté, ce qui n'a peut-être pas été complètement anodin pour la suite des événements...



Quelques dizaines de minutes plus tôt à peine, Victoire Berteau avait également pris la troisième place de la course aux points, ce qui porte déjà à sept le total de médailles pour les Bleus en Allemagne. Les trois récompensés du jour ont d'ailleurs chacun décroché leur deuxième breloque de la semaine, après l'argent en équipe pour Vigier et Helal ainsi que le bronze - en équipe, toujours - pour Berteau. Les deux autres avaient été l'oeuvre à 60% de Benjamin Thomas, en or sur la course aux points et sur la poursuite par équipes (avec Thomas Denis, Quentin Lafargue, Valentin Tabellion et Thomas Boudat, ce dernier ne participant pas à la finale). Bref, c'est une véritable moisson qui se poursuit donc pour les Français, forcément encourageante à deux ans de Paris 2024.