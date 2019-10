Phinney prend sa retraite à 29 ans

Ancien grand espoir du cyclisme américain, Taylor Phinney a annonce ce mercredi qu'il allait mettre un terme à sa carrière, à 29 ans. Ce fils de cyclistes renommés (ses parents, Connie Carpenter et David Phinney, ont notamment été médaillés olympiques) avait effectué des débuts impressionants sur la piste, où il a été doublé champion du monde de poursuite en 2009 et 2010, puis sur la route, avec notamment une victoire sur le Tour d'Italie qui lui a permis de porter le maillot rose.

Couvé dans ses jeunes années au sein de l'équipe LiveStrong de Lance Armstrong, avant de passer chez BMC à partir de 2015, Phinney était un rouleur très prometteur, lui qui est le seul dans l'histoire à avoir remporté deux fois Paris-Roubaix espoirs. Mais sa carrière a basculé en 2014 avec une grave chute qui a endommagé sa jambe gauche et l'a immobilisé pendant plusieurs mois. Par la suite, il ne retrouvera jamais vraiment son meilleur niveau. Il courrait cette saison au sein de l'équipe EF-Education First.

From the Olympics to the Tour to Roubaix, there’s no one who’s done it quite like Taylor Phinney. The 29-year-old will race his last professional race race in Japan this weekend. Thank you for the memories, Taylor. And good luck in the next chapter. https://t.co/twfFNrLzUl