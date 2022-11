Philipsen s'offre Vingegaard et Thomas au Critérium de Saitama

Martin seulement 29eme

CRITERIUM DE SAITAMA

Classement final (59,5km) - Dimanche 6 novembre 2022

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 27"

Après trois ans d’absence en raison de la pandémie de coronavirus, le Critérium de Saitama a fait son retour au calendrier ce dimanche. Cette course de 60km se déroule depuis 2013 dans les rues de la ville japonaise et est organisée par ASO, comme le Tour de France. Ce dimanche, c’est Jasper Philipsen qui a succédé au palmarès à Yukiya Arashiro., après moins d’une heure et demie de course. Un peu avant, Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali s'étaient offert une dernière attaque avant de partir à la retraite, en vain..."C'est une sensation vraiment agréable, ça faisait un moment que je n'avais pas gagné (depuis Paris-Bourges il y a un mois, ndlr) et il y avait une très bonne ambiance avec beaucoup de monde à Saitama. J'avais de bonnes jambes aujourd'hui et ce genre de critérium me correspond bien. J'étais content de la façon dont les choses se sont déroulées. Je savais que j'étais normalement le plus rapide du groupe de tête. J'espérais un sprint et je ne pouvais tout simplement pas les laisser partir. C'était le scénario parfait pour moi. J'ai pris du plaisir cette semaine, en apprenant sur la culture japonaise et en partageant de nouvelles expériences.", a réagi le vainqueur du jour. Premier Français, Guillaume Martin a pris la 29eme place.2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) mt3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) mt4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 4"5- Enric Mas (ESP/Movistar) à 5"...29-...