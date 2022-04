Paris-Roubaix : Van Aert sera présent

Wout van Aert sera bien présent. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste néerlandaise Jumbo-Visma a officialisé sa sélection de coureurs pour l'édition 2022 de Paris-Roubaix, qui se tiendra pas plus tard que ce dimanche. Et parmi les heureux élus, on retrouve donc le champion de Belgique. Ce dernier avait dû renoncer au Tour des Flandres, après avoir souffert du Covid-19. A l'occasion de l'Enfer du Nord, van Aert endossera alors un rôle d'équipier, aux côtés de Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Mick van Dijke et Timo Roosen.

🇫🇷 #ParisRoubaix



It’s almost time for the Hell of the North🪨

Our team for Paris-Roubaix⬇️ pic.twitter.com/3kblUVuKWH

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 14, 2022





"Nous faisons extrêmement attention à la santé de nos coureurs"



Dans ce même communiqué annonçant sa participation à la prestigieuse épreuve, Merijn Zeeman, qui n'est autre que le directeur de l'équipe, s'est exprimé sur le cas de son petit protégé : « Après une infection au covid, nous faisons extrêmement attention à la santé de nos coureurs. Le personnel médical a un rôle important et décisif à cet égard. Ensemble, nous avons suivi sa situation de manière intensive. Un médecin est avec Wout depuis quatre jours pour surveiller la réaction de son corps à l’entraînement. Il a également subi des examens très approfondis avant de reprendre l’entraînement. Au début de cette semaine, le personnel médical a déterminé qu’il était en pleine forme et qu’il pouvait poursuivre ses efforts au plus haut niveau sportif. Sur le fonctionnement du cœur, entre autres choses. La santé de Wout est en excellente forme. Mais après une semaine d’isolement, la forme supérieure n’est plus possible. Sa préparation à Roubaix est médiocre et il manquera la reconnaissance jeudi. Dans l’ensemble, c’est tout sauf une préparation idéale. Cependant, un coureur comme Wout peut toujours jouer un rôle dans le soutien de Christophe Laporte, Mike Teunissen ou Nathan Van Hooydonck. »