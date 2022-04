Paris-Roubaix : Pogacar finalement au départ ?

Quand Pogacar remet une pièce dans la machine

A l'origine, il semblait certain que le Slovène ne serait pas de la 119eme édition de l'Enfer du Nord. En début de saison, le leader de l'équipe UAE Team Emirates avait d'ailleurs fait savoir que la course aux pavés constituerait le seul des cinq Monuments qu'il ne disputerait pas cette année. Et puis le Tour des Flandres est passé par là, "Pogi" a dû se contenter de la deuxième place derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel, plus rapide au sprint que le Slovène, malgré d'énormes efforts sur la fin de course, et son absence dans deux semaines au départ de Compiègne semble de moins en moins sûre. Dimanche soir déjà, quelques heures après avoir pris son pied malgré tout pour sa première participation au Ronde ("J'ai adoré, je reviendrai", a promis Pogacar après l'arrivée),Le jeune champion slovène de 23 ans en a remis une couche ce lundi.Cette fois, pas de smiley hilare pour légender la photo du vaincu de dimanche sur le Tour des Flandres maisA moins que ce smiley renvoie à la question que se pose peut-être de plus en plus sérieusement celui qui avait différé de "quelques années" encore sa première participation à l'épreuve.L'intéressé devrait très vite élucider ce mystère qui n'en était pas un avant dimanche et agite depuis le petit monde du peloton.