Paris-Roubaix : L’équipe de Mathieu van der Poel invitée

Van der Poel veut de la pluie

Vainqueur de l’Amstel Gold Race, d’A Travers les Flandres et de la Flèche brabançonne l’an dernier, Mathieu van der Poel s’est révélé aux yeux du monde entier en 2019 en tant que grand coureur de classiques. Cette année, le Néerlandais, qui a fêté ses 25 ans ce dimanche, aura l’occasion de briller sur une autre grande course d’un jour : Paris-Roubaix. Les organisateurs de la mythique épreuve sur pavés ont dévoilé ce lundi la liste des équipes ne faisant pas partie du World Tour et ayant obtenu une invitation.(ex-Corendon-Circus), dont Mathieu van der Poel est le leader.Voilà qui promet donc un joli spectacle le 12 avril prochain, tant le petit-fils de Raymond Poulidor, double champion du monde (2015 et 2019) de cyclo-cross, est un grand amateur de cette course. « J'aimerais participer à un Paris-Roubaix humide. La pluie, la boue, les pavés... Ce serait magnifique », avait-il déclaré le mois dernier lors de la présentation de son équipe, avec qui il est sous contrat jusqu’à fin 2022. Pas dit que tous les coureurs soient de son avis…