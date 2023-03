La septième étape de Paris-Nice, entre Nice et le Col de la Couillole, a tenu toutes ses promesses. Le trio Vingegaard-Gaudu-Pogacar a encore fait des étincelles et le Slovène a accru son avance en tête de la course, avant l'ultime étape.

Les forces en présence confirmées

Cette septième étape de Paris-Nice ne nous a pas réservé de grandes surprises mais elle a offert un final de patrons. Tadej Pogacar (leader), David Gaudu (dauphin) et Jonas Vingegaard (troisième) se sont battus dans le Col de la Couillole pour l'étape. Dans un groupe réduit, dans lequel ni le Slovène, ni le Français ne comptaient d'équipier, c'est la Jumbo-Visma du Danois qui a imposé un rythme très élevé.

Erreur ou pas ? En tout cas, ceci n'a pas permis à Jonas Vingegaard d'aller chercher la victoire. Il a été pourtant le premier à attaquer, à 5 kilomètres de l'arrivée au sommet. Tout de suite repris par David Gaudu et Tadej Pogacar, il n'a pas réussi à suivre le contre de son dauphin au Tour de France 2022. Contraint de rouler derrière lui, il a ramené le coureur de la Groupama FDJ dans le sillage du concurrent UAE Emirates.

A l'approche du dernier kilomètre, David Gaudu a tenté sa chance et attaqué ses deux compagnons. Jonas Vingegaard n'a pas pu tenir la cadence. Tadej Pogacar n'a eu aucune difficulté à suivre le Français de 25 ans. Le Danois est revenu sur ses deux adversaires juste après la flamme rouge mais n'a pas pu les suivre dans le sprint final. David Gaudu a été - une nouvelle fois - battu par Tadej Pogacar mais il a quasiment validé sa deuxième place au classement général. Il se battra lundi pour aller chercher la victoire finale. Il n'a que 10 secondes de retard.