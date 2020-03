Paris - Nice : La course se terminera dimanche

Paris-Nice se terminera samedi ! Cette année, la Course au Soleil ne durera que sept jours au lieu de huit, car la dernière étape, qui devait se dérouler autour de Nice sur 113,5 kilomètres ce dimanche a été annulée. La raison ? La pandémie de coronavirus évidemment. « En concertation avec les autorités, l’Union Cycliste Internationale et la Ville de Nice, les organisateurs de Paris-Nice ont décidé de juger l’arrivée finale de l’épreuve demain samedi à l’issue de la 7eme étape à Valdeblore la Colmiane. Cette décision, prise dans le cadre de la lutte renforcée contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus, annule donc la dernière étape qui devait se dérouler autour de Nice dimanche 15 mars », ont expliqué les organisateurs, juste après l'annonce du forfait de l'équipe Bahrain-McLaren.

Le départ de l'étape à Nice samedi tout de même

Il ne reste donc plus que deux jours à Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), leader depuis la première étape, pour tenter de remporter la plus belle course de sa carrière. Mais ce sont deux jours très difficiles qui s’annoncent, avec quatre cols de deuxième catégorie ce vendredi entre Sorgues et Apt, et deux cols de première catégorie samedi entre Nice et Valdeblore La Colmiane. Les habitants de la préfecture des Alpes-Maritimes verront donc tout de même le peloton lors du départ de la 7eme étape. Sinon, ils devront attendre le 27 juin et le Grand Départ du Tour de France. Si tout va bien…