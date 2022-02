Omloop Het Nieuwsblad : Victorieux, Van Aert assure ne pas être à 100%

Belgian Champion Wout van Aert wins Omloop Het Nieuwsblad! 🇧🇪 🏆 Colbrelli and Van Avermaet join him on the podium. Van Aert can immediately celebrate with his little son Georges 👶😍 #OHN22 #OHNmen pic.twitter.com/WzzAUtBhwj

— OmloopHetNieuwsblad (@OmloopHNB) February 26, 2022

Van Aert : « Je peux encore faire mieux »

Après un hiver studieux en cyclo-cross, Wout Van Aert n’a pas manqué son retour sur la route lors de l’Omloop Het Nieuwsblad. Passé à l’attaque à treize kilomètres de la ligne d’arrivée, le champion de Belgique a conclu victorieusement le travail de son équipe Jumbo-Visma à Ninove. « Tiesj Benoot et moi avons fait une belle attaque dans le Berendries. Je sais que c'est toujours calme avant le Bosberg donc je voulais en tirer avantage, a confié le Belge peu après l’arrivée. Au sommet, j'avais encore un bel écart donc j'ai décidé de tout donner. J'y suis allé à fond et heureusement, cette tactique a fonctionné. » Mettant en avant un vent qui « n’était pas avantageux », le vainqueur de trois étapes sur le dernier Tour de France a confié que cet élément a sans doute fait que « la course est restée serrée pendant un petit moment ». Toutefois, pouvant compter sur des éléments tels Tiesj Benoot et Tosh van der Sande, arrivés cet hiver, la formation Jumbo-Visma a « contrôlé la course tout le temps » selon son leader.Evidemment « ravi d’avoir gagné », Wout Van Aert a assuré avoir « couru à l’instinct » lors de cet Omloop Het Nieuwsblad remporté devant Sonny Colbrelli, qui a réglé le sprint du peloton devant Greg Van Avermaet. Toutefois, le champion de Belgique n’avait visiblement pas prévu un tel scenario. « J'ai eu une bonne préparation, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien tout de suite, a confié celui qui ambitionne de remporter le maillot vert sur le prochain Tour de France. C'est génial d'avoir gagné cette course. » Toutefois, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma assure qu’il est encore loin de son meilleur niveau. « Je peux encore faire mieux en termes d'intensité, c'est ce qu'il faut pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, a-t-il ajouté. je veux passer ce cap à Paris-Nice, où on sera au départ avec une équipe forte. » Après cette reprise sur ses terres, Wout Van Aert va pouvoir s’étalonner sur la « Course au Soleil », qui s’élance le week-end prochain à Mantes-la-Ville.