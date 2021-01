Movistar : Valverde va disputer sa dernière saison

🚀 Toca adaptarse y realizar la presentación sin muchos compañeros y amigos que hoy echamos de menos. No cambian las ganas ni la ilusión por completar un gran año en cuanto la pandemia lo permita.

Les JO de Tokyo dans le viseur

Après avoir songé un temps à prolonger le plaisir encore une année de plus au moins,Jeudi, lors de la présentation de l'équipe Movistar à l'occasion d'une visio-conférence de presse,Valverde, entré dans le peloton professionnel en 2002, va donc disputer ses ultimes tours de roues. En tout cas à en croire ses affirmations de jeudi. Car avec l'ancien co-leader de Movistar aux côtés de Nairo Quintana et Mikel Landa, tout reste toujours possible. « J'ai pensé que c'était la dernière année, mais je démarre la saison avec le même enthousiasme et avec l'intention de bien faire pour l'équipe, si les victoires arrivent tant mieux. Je pars du principe que c'est ma dernière année », jure toutefois celui qui affiche un palmarès hallucinant, avec notamment dans son impressionnante armoire à trophéesLe pire, c'est que l'homme aux 127 succès a bien l'intention d'enrichir encore sa collection avant de tourner définitivement la page. Comme chaque saison, Valverde s'est donc mis en tête d'ajouter quelques classiques ardennaises, ses courses préférées, à son compteur. Au même titre qu'il cherchera à briller devant son public pour son ultime Vuelta et ne cracherait pas sur un baroud d'honneur de grande facture sur la course en ligne des Jeux de Tokyo. L'une de ses cibles principales, à l'en croire.« J'ai pour objectif les Jeux Olympiques. J'espère que j'y serai et que je pourrai donner le meilleur de moi. Cette année sera encore compliquée, mais je m'entraîne dur pour être à 100% quand la saison va démarrer. C'est une nouvelle année et je l'entame avec beaucoup d'espoir », avoue le futur retraité, lui qui laissera forcément un grand vide dans le peloton. En attendant, il aura un an pour offrir encore du bonheur à ses fans, si nombreux.