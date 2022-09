Movistar : Valverde fera ses adieux à l'occasion du Tour de Lombardie

La prochaine édition du Tour de Lombardie n'aura rien de comparable avec les précédentes pour Alejandro Valverde (42 ans). Le champion espagnol a décidé de prendre sa retraite cette saison et il le fera précisément à l'occasion du mythique rendez-vous italien et traditionnel cinquième Monument au programme chaque saison. Avant lundi, on savait uniquement que le vétéran de l'équipe Movistar ne ferait plus partie du peloton l'année prochaine. En revanche, l'intéressé n'avait encore rien révélé sur le calendrier de sa fin de saison, pas plus qu'il n'était certain de le revoir sur son vélo, d'autant qu'il n'avait pas caché qu'il gardait en travers de la gorge la décision de son équipe de le priver du Championnat du monde de Wollongong alors que ces Mondiaux australiens auraient constitué les derniers pour celui qui avait revêtu le maillot arc-en-ciel après son succès en 2018 à Innsbruck (Autriche).

Une fin de carrière cent pour cent italienne

Finalement, non seulement ses fans auront le plaisir de revoir à l'œuvre celui qui affiche 133 victoires à son palmarès depuis ses débuts professionnels, en 2002, dont quatre Liège-Bastogne-Liège et cinq Flèche Wallonne mais ils pourront de surcroît en profiter davantage que sur le seul Tour de Lombardie, qui marquera néanmoins son ultime sortie. Avant de tenter une dernière fois de remporter cette course qui l'a vu terminer trois fois deuxième mais qu'il n'a jamais gagnée, Valverde s'alignera en effet sur trois autres épreuves. Trois épreuves qui se dérouleront elles aussi en Italie, qui sera donc le seul pays qui accueillera les éventuels derniers exploits du Murcien. Le vainqueur de la Vuelta 2009 prendra ainsi le départ de la Coppa Agostoni jeudi prochain puis celui du Tour d'Emilie le 2 octobre prochain et des Trois vallées varésines le 4. Quatre jours plus tard, aura donc lieu ce fameux dernier Tour de Lombardie qui sonnera donc la der pour Valverde.