Movistar : Remotivé par ses performances récentes, Valverde ne ferme pas la porte à une saison de plus

Valverde ne cache pas son indécision

A 40 ans, Alejandro Valverde est loin d’être rouillé. Le champion du monde 2018 a prévu de mettre un terme à sa carrière professionnelle entamée en 2002 sous les couleurs de la formation Kelme-Costa Blanca à l’issue de la saison 2021, alors que son contrat avec l’équipe Movistar arrivera à échéance. Mais le natif de Murcie semble avoir trouvé une deuxième jeunesse. Vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain au début du mois d’avril, sa première victoire depuis la 7eme étape du Tour d’Espagne 2019, « El Imbatido » a également pris la cinquième place de l’Amstel Gold Race avant d’être le seul à pouvoir résister à Julian Alaphilippe et Primoz Roglic sur les pentes du Mur de Huy lors de la Flèche Wallonne, épreuve dont il détient le record de victoire depuis son cinquième succès en 2017. Une forme retrouvée qui pourrait venir bouleverser les plans de retraite du Murcian dans les mois à venir. Peu après l’arrivée, face à la presse, Alejandro Valverde n’a pas échappé aux questions concernant l’avenir de sa carrière professionnelle et s’il avait franchi le Mur de Huy pour la dernière fois.Le natif de Murcie s’est alors montré très évasif, hésitant même sur la réponse à apporter. « Je ne sais pas si c’était ma dernière Flèche Wallonne ou si je continue ma carrière une année de plus, a ainsi déclaré le coureur de la formation Movistar. L’an passé, j’affirmais que prolonger ma carrière n’arriverait pas. Mais, cette année, j’ai retrouvé de bonnes sensations donc, entre m’arrêter et poursuivre une année de plus, ce n’est pas clair dans ma tête. » Mais avant de prendre cette décision, Alejandro Valverde entend être un acteur lors de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche, lui qui fêtera ce même jour son 41eme anniversaire. « Cette performance augmente ma motivation. Je sais que je suis en bonne forme mais Liège-Bastogne-Liège est une tout autre course, a confié l’Espagnol. Ce n’est pas une question de positionnement, c’est une question de forme et c’est clairement quelque chose que j’ai actuellement. » Sur les 259 kilomètres du parcours très exigeant de la « Doyenne », Alejandro Valverde entend saisir sa chance d’égaler le record de cinq victoires détenu depuis 1975 par un certain Eddy Merckx.