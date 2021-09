Movistar : L'équipe espagnole annonce le départ de Lopez

Un départ suite à son abandon polémique sur la Vuelta

Le couperet est tombé. Ce samedi, via son compte Twitter officiel, l'équipe cycliste espagnole Movistar a publié un communiqué particulièrement laconique dans lequel elle informe du futur départ de Miguel Angel Lopez « d'un commun accord » : « Abarca Sports (ndlr : la société qui gère l'équipe Movistar), a annoncé la rupture du contrat du coureur Miguel Angel Lopez le 1er octobre, d'un commun accord.et lui souhaite bonne chance pour le futur. » Le grimpeur colombien, qui avait pourtant prolongé son bail pas plus tard que l'été dernier, ne portera ainsi plus les couleurs de cette formation, à compter du 1er octobre prochain. A peine un petit mois sépare ainsi l'annonce de sa prolongation et celle de son départ. Une histoire qui n'aura ainsi pas duré bien longtemps.Ce départ fait très certainement suite à l'abandon polémique et plus que jamais controversé, il y a de cela deux semaines désormais, du principal intéressé, lors de la toute dernière Vuelta, et plus précisément à l'occasion de la 20eme étape de cette édition 2021 du Tour d'Espagne. Pourtant, à peine deux petits jours auparavant, Lopez triomphait au sommet du Gamoniteiru et il se trouvait ainsi également troisième du classement général lorsqu'il a alors mis définitivement pied à terre, après avoir été lâché par ses grands rivaux au niveau du classement général.A cette époque, le grimpeur avait présenté ses excuses, tout en en manquant pas non plus d'indiquer : « Nous sommes des humains, pas des machines. » Miguel Angel Lopez n'aura donc couru qu'une seule petite saison au sein de la formation Movistar, avec notamment à la clé des victoires lors du Tour d'Andalousie ou bien encore à l'occasion du Mont Ventoux Dénivelé Challenge.