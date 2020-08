Mont Ventoux Dénivelé Challenges : Bardet forfait mais présent sur le Dauphiné

Bardet sera au départ du Critérium du Dauphiné



Deuxième l'année dernière du Mont Ventoux Dénivelé Challenges derrière l'Espagnol Jesus Herrada, Romain Bardet (29 ans) devra attendre encore au moins un an avant d'éventuellement ajouter cette nouvelle épreuve du calendrier UCI Europe Tour à son palmarès.En entendant le grand malheureux de la Route d'Occitanie évoquer mardi soir « ce gros problème au bras (gauche) » qui lui faisait « tellement mal », Vincent Lavenu savait déjà que son leader ne serait évidemment pas remis pour pouvoir disputer ce Mont Ventoux Dénivelé Challenges 2020, même si rien n'était encore officiel. Le forfait du chef de file de l'équipe AG2R-La Mondiale l'est depuis ce mercredi. Le communiqué de la formation française confirme queL'équipe AG2R-La Mondiale y indique que le coureur victime d'une lourde chute sur le flanc gauche lors de la 1ere étape de la Route d'Occitanie samedi dernier « souffre de contusions au coude gauche » consécutif à cette mésaventure survenue entre Saint-Affrique et Cazouls-lès-Béziers.Toutefois, alors que les propos de celui qui pourrait rejoindre la formation Sunweb cet hiver ne laissait rien présager de bon pour toutes les épreuves à venir, y compris le Critérium du Dauphiné,« Il sera au départ du Critérium du Dauphiné », assure l'équipe AG2R-La Mondiale. Une bonne nouvelle en théorie pour Bardet, qui avait déjà montré des signes encourageants lors des deux dernières étapes de la Route d'Occitanie, lundi et mardi, en se montrant aux avant-postes. Mardi, c'est même le Brioudais en personne qui avait emmené son jeune coéquipier Benoît Cosnefroy dans la montée finale vers Rocamadour, pour la première victoire d'étape dans l'épreuve pour le Normand, vainqueur du Grand Prix La Marseillaise en début de saison avant la longue interruption de celle-ci. Depuis, le peloton a repris du service, et il s'en est fallu d'un rien que Bardet ne doive remettre pied à terre de nouveau.