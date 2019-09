Mondiaux: Victoire surprise de Pedersen, Alaphilippe hors du coup

Mads Pedersen est devenu champion du monde sur route ce dimanche dans le Yorkshire. Le Danois de 23 ans, a réglé au sprint de manière très impressionnante l'Italien Matteo Trentin et le Suisse Stefan Küng.

L’atout n°1 de la France, Julian Alaphilippe, n’a pas réussi à suivre l’accélération à 33km de l’arrivée du Transalpin et de Mathieu Van der Poel, finalement lâché lui aussi dans la dernière difficulté à 12km du terme.

La course, disputée dans des conditions dantesques, a été marquée par des abandons en cascade des principales têtes d’affiche. Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Nairo Quintana et Remco Evenepoel ont tour à tour renoncé.

RESULT



@Mads__Pedersen ( )

@MATTEOTRENTIN ( )

@stefankueng ( )



We've witnessed a gruelling day in the saddle and it's Pedersen who proves the strongest with an inspired ride to give Denmark their first Elite Men Road Race victory. Historic. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/I4RoA2Ckj8