Mondiaux : L'optimisme revient pour Alaphilippe

"Le gros travail effectué durant la Vuelta ne sera pas perdu"

J-19 ! Dans 19 jours, se déroulera la course en ligne des championnats du monde de cyclisme, à Wollongong en Australie. Le compte à rebours est donc enclenché pour le double tenant du titre, Julian Alaphilippe, s'il veut décrocher un troisième maillot arc-en-ciel. Mercredi dernier, le champion du monde a chuté dans un virage a priori sans danger lors de la 11eme étape de la Vuelta, et s'est luxé l'épaule droite. Alors que l'inquiétude était vive dans les jours ayant suivi sa chute quant à une participation aux Mondiaux, l'optimiste est revenu. Franck, son cousin et entraîneur, donne en effet des nouvelles rassurantes dans les colonnes de L'Equipe ce mardi. « Ça s’améliore de jour en jour. Il doit rester prudent car l’épaule est encore douloureuse et peut se redéboîter facilement en cas de choc, mais ce qu’il montre depuis trois jours est plutôt très encourageant. Si on ne cherchait pas à être excessivement prudent, il pourrait déjà reprendre un entraînement quasi normal. Tout va revenir dans l’ordre. Il faudra refaire un point à la fin de la semaine mais la perspective de pouvoir tenir ses objectifs de fin de saison (les Mondiaux puis le Tour de Lombardie, le 8 octobre, ndlr) l’a complètement reboosté. (...)Quant à son état de forme en Australie, alors que sa saison 2022 n'a pas été linéaire, loin de là, Franck Alaphilippe ne se montre pas inquiet non plus. «» Autant dire que si Julian Alaphilippe parvient à conserver ses deux titres, après une saison où il n'aura couru que 42 jours en compétition (chute sur les Strade Bianche et la Flèche Brabançonne, grave chute sur Liège-Bastogne-Liège qui lui a valu un séjour à l'hôpital, covid, et donc chute sur la Vuelta), cela relèverait presque du miracle.