Mondiaux : La sélection britannique

Alors que les prochains Championnats du monde de cyclisme débuteront ce dimanche 19 septembre pour terminer le dimanche prochain en Belgique, la Fédération britannique a dévoilé lundi une sélection avec de nombreux coureurs en vue cet été qui tenteront de performer à Louvain. Au départ de la course en ligne hommes qui se disputera le dimanche 26 septembre, le sélectionneur britannique a choisi d'aligner plusieurs leaders pour s'adapter à tout éventuel scénario de course. C'est pourquoi il a sélectionné le jeune Tom Pidcock (21 ans), fraîchement champion olympique de VTT lors des Jeux de Tokyo. Le coureur de l'équipe Ineos a impressionné cette saison sur les classiques en terminant 2eme de l'Amstel Gold Race, 5eme des Stade Bianche et 6eme de la Flèche Wallone. Une performance qu'il tentera de rééditer en s'imposant cette fois en terre flandrienne. Pidcock sera accompagné par Ethan Hayther (22 ans) son coéquipier au sein de la formation britannique, lui aussi récemment performant avec une seconde place au Tour de Grande-Bretagne sur ses terres, derrière Wout Van Aert mais devant Julian Alaphilippe. Les deux hommes seront encadrés par Mark Cavendish, le sprinteur expérimenté (36 ans) qui n'avait plus participé aux Mondiaux depuis 2016. Auteur d'un magnifique come-back en remportant pas moins de quatre étapes et le maillot vert sur le Tour de France cet été, le natif de l'île de Man constitue la belle histoire du cyclisme mondial cette année.



Plusieurs leaders pour plusieurs scénarios

Stephen Park, le directeur de la performance de cette sélection britannique, espère bien que les coureurs retenus sauront créer la surprise " D'après ce que nous savons du parcours cette année (267 km sur les routes flandriennes) et avec tant de coureurs en forme, nous avons pris la décision de ne pas aligner un seul leader mais de conserver plusieurs options : nous nous adapterons selon le scénario. Cette course pourrait vraiment convenir à beaucoup de profils." Une route qui empruntera celle de la Flèche brabançonne, où Tom Pidcock s'était imposé en avril dernier.