Démare et Laporte présents pour parer à toute éventualité

Thomas Voeckler a fait ses choix. Alors que le sélectionneur national a récemment donné une présélection de treize coureurs et assuré qu’il annoncerait la composition finale de l’équipe à l’issue du Grand Prix de Denain, la Fédération Française de cyclisme a confirmé ce mardi les noms des neuf coureurs qui porteront le maillot de l’équipe de France ce dimanche dans les Flandres. Tenant du titre après son coup de force à Imola l’an passé, Julian Alaphilippe bénéficie d’une invitation de la part de l’Union Cycliste Internationale et permet à la France d’être la seule nation avec neuf représentants sur la ligne de départ. Le porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France pourra compter sur une garde rapprochée directement issue des rangs de l’équipe Deceuninck-Quick Step. En grande forme avec une victoire d’étape sur la Vuelta et récemment vainqueur de la Primus Classic en Belgique, Florian Sénéchal sera bien au rendez-vous de la course en ligne tout comme Rémi Cavagna. Le rouleur, seulement quatorzième du contre-la-montre ce dimanche, sera un élément précieux pour Julian Alaphilippe.Médaillé de bronze lors des récents championnats d’Europe, Benoît Cosnefroy ne manque pas à l’appel tout comme Valentin Madouas, qui était déjà présent lors des Mondiaux 2020. Mais, alors que l’équipe de France était uniquement dédiée à Julian Alaphilippe sur un tracé d’Imola qui était favorable au futur champion du monde, Thomas Voeckler ne semble pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Sur un tracé long de 268,3 kilomètres avec 2 562 mètres de dénivelé positif pour un parcours typique d’une classique flandrienne, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de miser sur la forme du moment de Christophe Laporte. Le sprinteur de l’équipe Cofidis, qui va rejoindre Jumbo-Visma la saison prochaine, a récemment remporté le Grand Prix de Wallonie et pourrait être une carte à jouer en cas de sprint tout comme Arnaud Démare. Moins en vue dans l’exercice du sprint lors de la Vuelta et sixième du Grand Prix de Denain ce mardi, le sprinteur de la formation Groupama-FDJ sera au rendez-vous. Enfin, Clément Russo et Anthony Turgis viennent compléter cette équipe de France qui abordera ces championnats du monde avec ambition.